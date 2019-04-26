Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»

Киев, , 08:19 — REGNUM Ограничивающий полномочия президента закон, который обсуждается в Верховной раде, может ограничить возможности нового главы Украины исполнить предвыборные обещания. Об этом заявил политтехнолог, член команды будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщил 25 апреля телеканал «1+1».

"Тот законопроект, который планируют рассмотреть в парламенте и который есть в общем доступе, это очень серьезное ограничение прописанных в конституции полномочий президента Украины», — прокомментировал он.

По словам Разумкова, в случае принятия данного закона Верховная рада не позволит Владимиру Зеленскому исполнить данные им обещания.

«Это удар под дых не только Зеленскому, а 73% его избирателей, которые надеются, что он выполнит все свои обещания», — подчеркнул политтехнолог.

Таким образом, предлагаемый законопроект создаёт напряжённую обстановку в обществе, считает Дмитрий Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны. В свою очередь, депутат Верховной рады от объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заметил, что последние пять лет полномочия президента Украины Петра Порошенко никого не волновали. Парламентарии резко ими заинтересовались только после разгрома Порошенко на выборах.

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