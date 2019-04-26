Якутск, , 08:59 — REGNUM

Уполномоченный по правам предпринимателей Якутии до сих пор не утверждён, хотя срок полномочий предыдущего бизнес-омбудсмена Айталины Соколовой истёк ещё в ноябре 2018 года. Выборы и утверждение должностного лица, которое будет защищать предпринимателей республики, уже стали причиной конфликта между представителями региона и уполномоченным по защите прав предпринимателей России Борисом Титовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Титов Kremlin.ru

Проблема в том, что кандидатуру трижды побеждавшей по итогам голосования лидера предпринимательского движения «Вместе мы — сила!» Ирины Котенко не согласовывают на федеральном уровне, считает политолог и председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутии Виталий Обедин. Он уверен, что в этом вопросе не должно быть никаких кулуарных договорённостей, и принятое на региональном уровне решение нужно уважать. Тем более что Ирина Котенко, по его мнению, — подходящая кандидатура.

«Более принципиального и последовательного человека, занимающегося защитой интересов малого и среднего бизнеса на общественных (замечу!) началах, надо ещё поискать. Я знаю, что на неё постоянно пытаются давить, в том числе представители КНО, которые ходят к Котенко «проверять», чуть не чаще, чем к себе в офис, но коса постоянно находит на камень. Ирина Владимировна Котенко — готовый омбудсмен, ей даже не требуется входить в курс дела. Достаточно сказать, что она бралась защищать в судах предпринимателей, которым отказал в защите аппарат республиканского уполномоченного. И выигрывала! Увы, её принципиальность и прямолинейность нравится не всем. И в том числе — некоторым ее коллегам-общественникам», — констатировал Виталий Обедин.

Он напоминает, что Ирина Котенко победила на голосовании в октябре 2018 года, но «сразу после голосования в аппарат Титова (уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов, — прим. ИА REGNUM ) полетели откровенные кляузы о том, что были нарушены некие правила и формальности».

«Эти жалобы были высосаны из пальца, но федеральный омбудсмен за них ухватился. И его можно понять, любой руководитель защищает «своих», а оппонентом Котенко была действующая омбудсмен Айталина Соколова, — отметил Виталий Обедин. — Якутия тогда не стала спорить и уступила — в ноябре 2018 года было созвано новое заседание КС. Но голосование не состоялось, потому что оппоненты Котенко организовали саботаж — убедили членов Совета, не поддерживающих её кандидатуру, не приходить. Их было мало, чтобы провести «своего», но достаточно, чтобы лишить КС кворума. В результате Айсен Николаев заявил, что Совет такими действиями себя дискредитировал и распустил его. Был созван новый. В марте уже текущего года КС собрался по поводу выборов уполномоченного в третий раз. На этот раз Котенко победила не просто, а с двойным (!) перевесом от ближайшего оппонента. Но Титов её снова не согласовывает, рассуждая про конфликт с региональной властью и про «пачку жалоб», продуцируемых всё теми же интриганами, недовольными тем, что их кандидатура не прошла. Более того, сегодня Борис Титов говорит о том, что «будет решать проблему на федеральном уровне», ведь КС при главе Якутии — и старый, и новый — упорно настаивает на своей кандидатуре и не желает прогибаться под федерального чиновника, видимо, желающего видеть на этом месте привычное лицо».

Политолог подчёркивает, то что Ирину Котенко предприниматели знают и уважают, а против неё только личная позиция Бориса Титова, основанная на «пачке кляуз», сути которых в Якутии не раскрывают, тем самым лишая возможности подтвердить или опровергнуть изложенное в них.

«Но хуже всего, что федеральный омбудсмен вдруг начал считать, что именно он вправе решать, кого назначать в Якутии. Не дело аборигенов самостоятельно определяться с предпочтениями? Я считаю, что это принципиальный момент. Дискредитируется не только идея выборов омбудсмена, но и работа Координационного совета при главе, а также позиция самого главы Айсена Николаева, который дважды признавал выбор якутских предпринимателей и направлял кандидатуру Котенко на согласование. Независимо от личных предпочтений Титов обязан уважать выбор бизнес-сообщества Якутии. Никакого «решим на федеральном уровне», никаких кулуарных договоренностей никакого повторного голосования. Решение принято. Решение надо уважать», — подчеркнул Виталий Обедин.

Борис Титов охарактеризовал ситуацию с выборами бизнес-омбудсмена Якутии как сложную.

«По Якутии, если можно, мы решим вопрос на федеральном уровне. Потому что там сложная ситуация. Координационный совет голосовал три раза. Поступило огромное количество жалоб по последнему голосованию, пишут, что формирование совета было неправильным, голосование было неправильным… По выбранной кандидатуре пачка жалоб. Не хотят видеть уполномоченным. Хотелось бы этот вопрос решить. У нас уже конфликт с региональными властями», — цитирует ИА SakhaDay уполномоченного по защите прав предпринимателей России.

Источник регионального издания сообщил, что Борис Титов поддерживает кандидатуру Айталины Соколовой и подчёркивает: несогласование им кандидатуры Котенко будет крайне нежелательно, а последствия непредсказуемы, так как «все успешные предприниматели поддержали Ирину Котенко. Почему их мнение не уважают в Москве?»

Сама Ирина Котенко считает, что её кандидатура вызывает противодействие, поскольку она неудобна:

«Думаю идёт планомерная работа команды определённой группы предпринимателей, которые поддерживают свою кандидатуру, и это их право. Но если пишете жалобы, озвучивайте их здесь, в регионе. Почему о них не знаем мы, большая часть предпринимателей? Почему ни одной жалобы не поступило в КС при главе республики, которые меня избирали, открытым, причём в прямом эфире, голосованием? Большая часть предпринимателей — 30−40% предпринимателей Якутска — практически дважды проголосовали за меня. Их можно заставить, прогнуть за кого-то проголосовать? Сомневаюсь. И заметьте, большинство не занимается интригами, не пишет жалоб, не отправляет ходоков в Москву. Нам некогда, мы работаем. Выбрали меня или нет, мы активно отстаиваем интересы предпринимателей всего региона, многое решено и без статуса. Мы не от хорошей жизни провели два независимых предпринимательских форума, поставили острые вопросы, не побоялись выйти на Путина, заставили работать старый состав Минпреда на предпринимательство, не отмахиваться от нас. Я очень неудобная, не сговорчивая, работаю на результат».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре борьба за место уполномоченного по правам предпринимателей боролись Марина Богословская и Ирина Котенко По информации региональных СМИ, это противостояние выплеснулось на встрече бизнес-сообщества с кандидатами в омбудсмены 23 ноября. Тогда активно поддерживающая Марину Богословскую депутат Госсобрания республики Мария Христофорова резко высказалась о торгующих алкоголем предпринимателях, назвав их торгашами.

Аудитория была возмущена словами депутата. «А кто такие депутаты, живущие на наши деньги?», «Кого мы избираем?», «Почему вы общаетесь, как на базаре?» — негодовали в зале. Услышав это, Мария Христофорова заявила, что её оскорбляют сторонники Ирины Котенко, и покинула заседание.