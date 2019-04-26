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Макрон признал наличие разногласий с Германией

Политика

Глава государства заявил о необходимости отстаивать позицию Франции

Париж, 26 апреля 2019, 08:05 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него есть разногласия с Германией по ряду вопросов, таких как выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), и заявил о необходимости иногда отстаивать «французскую позицию», сообщает Le Figaro.

«Эта культура компромисса не должна препятствовать французской позиции. В любой паре, в любом проекте, предполагаются наличие разногласий», — заявил глава государства на пресс-конференции в Елисейском дворце 25 апреля, ссылаясь на «плодородные противостояния».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении создать «совет по экологической защите».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон намерен создать «совет по экологической защите»

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Политическая жизнь Франции
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