Посол Узбекистана: в Туркестане полностью поменялся политический ландшафт

Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM В Туркестане за небольшой промежуток времени полностью поменялся политический архитектурный ландшафт. Об этом заявил посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на международной конференции «Многополярный мир XXI. Поиск баланса», сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Дипломат отметил, что усилия Узбекистана направлены на укрепление дружественных отношений с соседними странами. Посол считает, что конструктивное сотрудничество Ташкента и Нур-Султана является ключевым фактором развития всего Туркестана.

Отметим, 26−27 апреля в Нур-Султане проходит международная конференция «Многополярный мир XXI. Поиск баланса». В мероприятии принимают участие аналитические структуры и 17 ведущих экспертов из 12 стран.