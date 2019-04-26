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Посол Узбекистана: в Туркестане полностью поменялся политический ландшафт

Политика

В Казахстане проходит международная конференция «Многополярный мир XXI. Поиск баланса»

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 08:07 — REGNUM  В Туркестане за небольшой промежуток времени полностью поменялся политический архитектурный ландшафт. Об этом заявил посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на международной конференции «Многополярный мир XXI. Поиск баланса», сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Дипломат отметил, что усилия Узбекистана направлены на укрепление дружественных отношений с соседними странами. Посол считает, что конструктивное сотрудничество Ташкента и Нур-Султана является ключевым фактором развития всего Туркестана.

Отметим, 26−27 апреля в Нур-Султане проходит международная конференция «Многополярный мир XXI. Поиск баланса». В мероприятии принимают участие аналитические структуры и 17 ведущих экспертов из 12 стран.

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