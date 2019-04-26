Путин призвал мировое сообщество противостоять односторонним санкциям

Пекин, , 07:59 — REGNUM Односторонние нелегитимные санкции являются одной из форм проявления протекционизма, международное сообщество должно выработать ответ на них, заявил 26 апреля президент России Владимир Путин на международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

По его словам, только совместными усилиями можно противостоять таким вызовам, как разрыв уровня благосостояния между различными странами и замедление глобального экономического развития.

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Подобные негативные проявления порождают «питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции», добавил глава государства. Вместе с тем Москва заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципов уважения суверенитета каждого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Пекине состоялась торжественная церемония открытия второго форума «Один пояс, один путь», в котором примут участие лидеры 37 стран мира. Общее заседание глав государств запланировано на 27 апреля. В Пекине у президента России запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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