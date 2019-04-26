Власти Марокко повысили зарплату рабочим

Рабат, , 08:03 — REGNUM Правительство Марокко объявило о подписании «нового социального соглашения» между работодателями и профсоюзами, в соответствии с которым многие рабочие получат прибавку к зарплате, сообщает 26 апреля Al Jazeera.

Согласно договору, минимальная заработная плата в стране увеличится на 10% и составит $266.

В правительстве Марокко отмечают, что соглашение направлено на увеличение покупательной способности граждан, а также на улучшения социального климата.

Напомним, акции протеста в стране продолжаются с октября 2016 года. Протестующие требуют обуздание коррупции и создания новых рабочих мест. Правоохранительные органы разгоняют демонстрантов, однако манифестации не прекращаются.

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