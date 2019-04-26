Пятница, 26 Апреля 2019 года
07:52:03 МСК

Китай выступил резко против вмешательства во внутренние дела Украины

Политика

А также призвал все стороны придерживаться Минским соглашениям для урегулирования конфликта

Пекин, 26 апреля 2019, 07:47 — REGNUM  Китайский дипломат заявил, что Китай категорически отрицает вмешательство во внутренние дела Украины со стороны любой международной силы, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

«Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность всех стран, включая Украину», — заявил заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао.

По его словам, подписание Минских соглашений в 2015 году сыграло ключевую роль в политическом урегулировании украинского кризиса, отметив, что оно было официально признано всеми сторонами конфликта.

«Усилия политического урегулирования кризиса пробуксовывают. В зоне конфликта безопасность жизни и собственности людей по-прежнему трудно обеспечить», — заявил У, призвав от имени Китая все ответственные стороны придерживаться Минских соглашений и двигаться к разрешению кризиса путем диалога и консультаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай выступает за мирное урегулирование в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить