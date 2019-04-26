Макрон намерен создать «совет по экологической защите»

Париж, , 07:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на создание «совета по экологической защите» в связи с «климатической чрезвычайной ситуацией», сообщает Le Figaro.

«Я хочу, чтобы мы создали совет по экологической защите, который соберет ключевых министров, ответственных за этот переход, который я буду регулярно возглавлять, чтобы сделать стратегический выбор», — заявил глава государства журналистам в Елисейском дворце в Париже 25 апреля.

Издание отмечает, что борьба с изменением климата не может вестись только на национальном уровне. Эммануэль Макрон также заверил, что эта цель будет в основе «европейских амбиций» Франции.

В частности, президент повторил свое желание защитить на европейском уровне минимальную цену на углерод, введение налога на выбросы углерода и «более амбициозное зеленое финансирование».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миграционная проблема не менее важна, чем климатическая.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: Шенгенскую зону пора реформировать