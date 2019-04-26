На Украине назвали способ вернуть Крым и Донбасс

Киев, , 07:41 — REGNUM Чтобы вернуть Крым и Донбасс, властям Украины надо «сделать шаги навстречу людям», заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям», — сказал в эфире телеканала «112 Украина» Гордон.

Журналист добавил, что нельзя навязывать что-либо жителям Донбасса, а «нужно делать так, чтобы они сами пришли к этому, но для этого нужны людская мудрость, честь и любовь к Украине».

Таким образом Гордон прокомментировал принятый на Украине закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Верховная рада приняла соответствующий закон, согласно которому госслужащие на работе должны говорить только по-украински. То же касается бюджетников — медработников, педагогов, научных сотрудников, а также юристов, дипломатов, офицеров.

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