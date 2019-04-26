Депутат бундестага посетил Мадуро и вызвал негодование в Берлине

Берлин, , 07:27 — REGNUM Депутат бундестага от партии «Левые» посетил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чем вызвал негодование правительственной коалиции Германии, передает канал n-tv 26 апреля.

Члены бундестага регулярно выезжают за границу, чтобы улучшить внешнеполитический имидж Германии. Депутат Андрей Хунко (Гунько) выбрал местом назначения Венесуэлу. Он проведет в стране 11 дней, встречаясь с обеими сторонами внутриполитического конфликта. 24 апреля он был принят президентом Венесуэлы Мадуро и выразил солидарность с народом страны перед угрозой войны и экономическими санкциями. Встреча с германским депутатом подробно освещалась телевидением Венесуэлы.

Многие политики из правящей коалиции выразили возмущение поездкой депутата. Заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль назвал встречу в Каракасе «скандальной». В Социал-демократической партии ее сочли «позорной».

"Этим визитом Хунко наносит пощечину угнетенному венесуэльскому народу и становится политической марионеткой Мадуро», — заявил Вадефуль.

Напомним, большинство стран Европейского союза, в том числе Германия, признают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Двоевластие в Венесуэле установилось в конце января.