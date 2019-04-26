Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя.

По его словам, соответствующий указ президента России Владимира Путина лишь дает жителям Донбасса возможность наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, которые отказывается решить Киев.

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При этом сотни тысяч жителей Донбасса просили предоставить им гражданство РФ еще до указа российского лидера, добавил Небензя.

«Не мы их насильно делаем российскими гражданами, а они сами к этому стремятся», — подчеркнул постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России подписал указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство для жителей ДНР и ЛНР. Решение Москвы возмутило украинские власти, а также Госдеп США, где заявили о российской «провокации».

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