Богородск, Нижегородская область, , 07:08 — REGNUM

В базе нормативных актов Нижегородской области обнародован проект постановления о согласовании с Заксобранием региона награждения орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени. К награде комитет по социальным вопросам предлагает представить главу местного самоуправления Богородского района Константина Пурихова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ внесён 25 апреля 2019 года.

«Согласовать награждение орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени Пурихова Константина Васильевича — главы местного самоуправления Богородского муниципального района за многолетний добросовестный труд, выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Богородского района, активную общественно-политическую деятельность на благо Нижегородской области», — уточняется в проекте постановления.

Константин Пурихов родился 23 мая 1949 года, является главой местного самоуправления с 1991 года. По первому образованию Пурихов — зоотехник, но в 1997 году он получил диплом магистра менеджмента, государственного и муниципального управления Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Напомним, орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» является высшей региональной наградой и имеет три степени. Окончательно решение по награждению принимает глава региона, но учитывается и мнение профильной комиссии, и позиция депутатов. Орден третьей степени представляет собой пятиконечную звезду серебристого цвета. Среди тех, кто уже награждён этим орденом третьей степени, — вице-губернатор, первый замгубернатора Евгений Люлин.