Госдеп анонсировал сокращение дипмиссии в Афганистане

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Половина американских дипломатов покинет Кабул, заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео, сообщает Reuters.

Процесс вывода членов дипмиссии в Кабуле начнётся в последние дни весны 2019 г. Сейчас там работают порядка полутора тысяч дипломатов. Отмечается, что сокращение запланировано в рамках проводимой нынешней американской администрацией политики.

Отметим, что Вашингтон оправдывал своё присутствие в Афганистане борьбой с терроризмом.

Между тем на фоне присутствия в этой стране американских военных не только не уменьшилось число талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и появились и набрали силу террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В стране практически ежедневно происходят теракты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить число военных в Афганистане.

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