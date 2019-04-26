РФ готова к новым отношениям с Киевом, у Литвы свои интересы: Радио REGNUM

Москва, 26 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- Президент России готов восстановить отношения с Украиной;
- Что России нужно от КНДР;
- Войдут ли ДНР и ЛНР в состав России;
- Литва нацелена на «прямое управление Украиной»;
- В Госдуме готовят законопроект о скидке в 70% за быструю оплату штрафов ГИБДД.
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Читайте ранее в этом сюжете: Паспорт РФ для Донбасса — способ защиты «русского мира»: Радио REGNUM