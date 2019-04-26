В Каракасе прояснили ситуацию с российскими военными

Каракас, , 05:42 — REGNUM Присутствующие в Венесуэле российские военные — это небольшая группа, занятая обучением венесуэльских коллег, а не контингент. Об этом сообщил на пресс-конференции венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Он отметил, что российские военные прилетели в Венесуэлу в небольшом составе для проведения обучения венесуэльских коллег использованию вертолётов и другой военной техники. Так что нельзя говорить «о присутствии военного контингента».

Министр напомнил, что помощью России Венесуэла воспользовалась после того, как Вашингтон отказал Каракасу в обслуживании американской военной техники, которая была на вооружении в республике. Теперь Каракас сотрудничает с Москвой: соглашение действует уже 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные помогают республике восстанавливать комплексы ПВО С-300, вышедшие из строя после аварий в энергосистеме страны. 23 марта в Венесуэлу прибыли 99 российских военных с 35 тоннами груза для консультаций по вопросам военно-технического сотрудничества.

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