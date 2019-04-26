Кургинян: Судьбу Украины определяют те, кто хочет её войны с Россией

Москва, , 05:29 — REGNUM Люди, которые решают судьбу Украину, хотят, чтобы она воевала с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Никто никогда не разрешит Европе, включая Россию быть единой. Хотите, читайте Фридмана и Stratfor, хотите — читайте более серьезные источники… Никакого этого объединения никто никогда не позволит. Украинскую судьбу определяют люди, которые хотят, чтобы Украина воевала с Россией. Это страшная судьба. Давайте попытаемся сделать так, чтобы эту судьбу определяли люди, которые, хотя бы, не хотят, чтобы Украина воевала с Россией», — заявил Кургнян.

По его словам, еще в 1990 году имел разговор с высокопоставленным американским политическим деятелем, который заявил, что если Россия пойдет на сближение с Европой (а именно с Германией), то это будет означать ядерную войну в Европе. Настолько для США это неприемлемо.

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