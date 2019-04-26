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Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Политика

«Это то, чего не пробовала еще ни одна из администраций США»

Вашингтон, 26 апреля 2019, 05:14 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.

По словам источника, Трамп считает, что контроль над ядерным оружием должен осуществляться при активном участии России и Китая. При этом контроль должен происходить над всеми видами ядерных вооружений, ракет-носителей и боеголовок.

«Это то, чего не пробовала еще ни одна из администраций США», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти не исключают возникновения проблем с продлением российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он подчеркнул, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Продление СНВ-3 под вопросом

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Ядерное оружие
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