Кургинян: Майдан начался, когда Китай предложил Украине крупный кредит

Москва, , 05:11 — REGNUM Китаю еще предстоит сыграть свою игру на украинском поле, поскольку эта страна также имеет свои виды на Украину, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Майдан начался тогда, когда ряд руководителей украинских получили предложение о крайне крупном китайском кредите… это было, это предложение было, поэтому, что там делать китайцы будут — это отдельный вопрос», — заявил Кургинян, добавив, что это инсайдерская информация, и детали ее обсуждению не подлежат, однако факт остается фактом.

Стоит отметить, что даже после Майдана украинские власти продолжили выстраивать отношения с Китаем с целью получения выгод от участия в китайском инфраструктурном проекте «Нового шелкового пути». Китай же, в виду прагматичности его руководства, не рассматривает Украину, как надежного партнера, но и не отвергает Украину.

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Напомним также, что в 2013 году перед Майданом, Россия заявила о готовности предоставить Украине кредит в размере $15 млрд, а со стороны МВФ были обещания о пересмотре некоторых условий уже выданных Украине займов.

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