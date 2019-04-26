Кургинян: Крах СССР создал воронку, которая засасывает в себя весь мир

Москва, , 04:52 — REGNUM Крах Советского Союза запустил воронку, которая начала пожирать не только Россию и постсоветские страны, но и весь остальной мир, о чем не хотят даже думать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мир не хочет до сих пор понять, что крах Советского Союза не просто создал какие-то проблемы на территории Советского Союза, он запустил гигантскую воронку, в которую втягиваются все: Британия, Америка, Европа, Китай… издержки этой воронки, её не видят, а она стремительно заворачивает в себя мир, а Украина — лишь малая часть этого процесса», — заявил Кургинян.

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По его словам, именно эта проблема ему представляется ключевой, и именно об этом необходимо было бы думать во всем мире, если бы было кому думать. Как заявлял неоднократно Кургинян, во времена существования двух идеологических систем — социалистического блока и капиталистического, эти две системы подпирали друг друга, но после краха одной из них, начала заваливаться и другая система, мутируя в нечто ранее невиданное, но очень созвучное тому, что хотел провозгласить Третий Рейх.

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