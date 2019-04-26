Страны ЕС в Совбезе ООН раскритиковали указ Путина

Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Страны — члены Евросоюза, присутствующие в Совете Безопасности ООН, назвали решение российских властей об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР противоречащим Минским соглашениям. Об этом гласит заявление постоянных представителей этих государств перед экстренным заседанием Совбеза ООН, созванном по просьбе Украины.

В заявлении говорится, что упрощенный режим выдачи российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных республик «подрывает суверенитет Украины». Также постпреды заявили, что это решение Москвы противоречит слову и духу Минских соглашений. По их мнению, такие решения показывают якобы стремление России дестабилизировать Украину и обострить конфликт в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение упрощенного порядка получения гражданства РФ обусловлено оценкой реальной ситуации в Донбассе. Захарова подчеркнула, что Киев продолжает упорно игнорировать Минские соглашения и не предпринимает шагов по их реализации.

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