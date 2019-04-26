«Ледяной холод»: Кургинян о реакции Путина на победу Зеленского

Москва, , 04:39 — REGNUM Российская власть отреагировала на избрание Зеленского президентом Украины очень холодно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Президент России Владимир Путин не поздравил комика Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заявил, что готов на нормализацию отношений с Украиной, однако не будет этого делать в одностороннем порядке, поэтому Россия будет наблюдать за происходящим на Украине.

«Русская реакция властная на эти выборы — холодная… Она делится на два фактора… Реакция сама по себе безумно холодная — это первое, а закон об облегчении выдачи гражданства [жителям ДНР и ЛНР] — это вторая часть, чтобы не было так, что мы риторически холодны, мы и практически холодны», — заявил Кургинян, добавив, что за этим будут приняты следующие шаги.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить российской гражданство в упрощенном порядке. В частности, для этих граждан снимается требование о проживании на территории России не менее пяти лет и сдачи экзаменов.

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