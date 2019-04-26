Зеленский назвал закон о языке «заложником политической риторики»

Киев, , 04:02 — REGNUM Принятый 25 апреля на Украине закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет проанализирован и, возможно, скорректирован, поскольку он был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью, написал избранный украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

Комментируя новый антироссийский закон, принятый Верховной радой, избранный президент отметил, что проблему «российской агрессии» нужно решать как приоритетную. При этом он назвал украинский единственным государственным языком на Украине.

Он заявил, что украинский язык нужно развивать «путём создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением числа чиновников вместо их сокращения».

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — написал Зеленский.

Он уточнил, что законопроект принимался сложно, с рассмотрением двух тысяч поправок, а это значит, что согласия насчёт него у законодателей не было. Политик считает, что закон в настоящем его виде чреват непредсказуемыми последствиями.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — добавил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому госслужащие на работе должны говорить только по-украински. То же касается бюджетников — медработников, педагогов, научных сотрудников, а также юристов, дипломатов, офицеров.

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