Трамп обсудит с японским премьер-министром Северную Корею 26 апреля

Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече в Белом доме в Вашингтоне ситуацию вокруг КНДР. Переговоры состоятся 26 апреля, заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

Он заявил, что одним из предметов обсуждения на переговорах станет ситуация вокруг Северной Кореи. В частности Трамп и Абэ намерены обсудить координацию усилий по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Также стороны обсудят роль Южной Кореи в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что безопасность на Корейском полуострове преимущественно зависит от позиции Соединенных Штатов. По словам северокорейского лидера, на втором саммите КНДР — США во вьетнамском Ханое американские представители продемонстрировали «недружественную позицию».

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