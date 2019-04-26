Козак: Не надо политизировать проблему с нефтью на «Дружбе»

Москва, 26 апреля 2019, 03:07 — REGNUM Инцидент с нефтью на нефтепроводе «Дружба» носит чисто технический характер, поэтому не стоит его политизировать, сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.
Комментируя закрытие участков нефтепровода в Польше и на Украине из-за несоответствия качества нефти заявленному, Козак сказал:
«Это техническая проблема, её не надо политизировать, периодически такое случается».
Чиновник отметил, что нефть загрязнена, и за это ответят те компании, по вине которых это произошло. 26 апреля в Белоруссии пройдёт совещание, в котором также примут участие представители Польши и Украины.
Предстоит договориться об откачке нефти, которая сейчас уже находится в трубе «Дружбы». Эта нефть будет очищена. Сейчас на точке выхода работают четыре добывающие компании.
Козак отметил, что потребитель понёс существенный ущерб, то же касается и российских нефтеперерабатывающих заводов и «Транснефти» (оператор российской части «Дружбы»).
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Польша и Украина закрыли участки нефтепровода «Дружба» из-за того, что российская нефть оказалась загрязнённой.
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