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Трамп заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином в Белом доме

Политика

И пошутил про само здание Белого дома

Вашингтон, 26 апреля 2019, 02:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме в Вашингтоне в ближайшее время. Об этом американский президент заявил в ходе своего выступления на лужайке Белого дома.

Трамп заявил, что здание Белого дома было построено в Вашингтоне в 1799 году. Он пошутил, что Си Цзинпин может подумать, что это новое и современное строение, так как китайская культура насчитывает уже более 5 тысяч лет. Трамп подчеркнул, что в скором времени примет в Белом доме китайского лидера и проведет с ним переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Трамп рассказал, что во время своей поездки в Китай в 2017 году случайно назвал председателя КНР Си Цзиньпина «королем». По словам американского президента, такая характеристика понравилась Си Цзиньпину.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал Си Цзиньпина «королём»

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