Украинский ЦИК ответил на обвинения Зеленского

Киев, , 02:15 — REGNUM Центризбирком Украины не затягивает подведение итогов второго тура выборов украинского президента, заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, ЦИК Украины является независимым госорганом, который действует самостоятельно и вне зависимости от других органов власти в стране.

«Мне кажется, ЦИК в течение всего избирательного процесса демонстрировала ключевую вещь — независимость», — добавил он.

Радченко подчеркнул, что никто не запрещает сомневаться в честности ЦИК, однако вместе с сомнениями неплохо было бы предъявлять и доказательства. Он добавил, что по закону ЦИК имеет 10 дней для оглашения результатов выборов. По словам Радченко, ЦИК уже идет с опережением сроков, указанных законом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает официальное оглашение результатов голосования. По его словам, центризбирком тянет время, чтобы не допустить роспуска Верховной рады Украины.

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