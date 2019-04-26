Генсек ООН поприветствовал встречу Путина и Ким Чен Ына

Нью-Йорк, США, , 01:19 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш позитивно оценил прошедшие во Владивостоке переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил официальный представитель генсека организаций Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем использование всех возможностей для диалога в рамках усилий по урегулированию кризиса на Корейском полуострове», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 25 апреля, во Владивостоке на острове Русский состоялась встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам Путина, на встрече обсуждались перспективы развития связей между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом».

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