Коалиция США признала убийство около 1300 мирных жителей на Ближнем Востоке

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Не менее 1291 мирного жителя погибли в результате ударов, нанесенных так называемой антитеррористической коалицией во главе с США в Ираке и Сирии по борьбе с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом свидетельствует ежемесячный доклад коалиции.

В докладе отмечается, что в период с августа 2014 по март 2019 года коалиция нанесла 34 464 удара в регионе. В результате этих ударов был «непреднамеренно» убит по меньшей мере 1291 мирный житель.

В то же время правозащитники из Amnesty International опубликовали доклад, согласно которому более 1600 мирных жителей погибли при военной операции коалиции по освобождению города Ракка. По мнению правозащитников, командование так называемой коалиции не утруждало себя разведкой, и зачастую она наносила артиллерийские удары по жилым кварталам, в которых находились мирные сирийцы.

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