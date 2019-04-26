Байден объявил об участии в президентской гонке в США в 2020 году

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Ребята, я сегодня объявил о намерениях выдвинуть кандидатуру на пост президента США. Сила этого решения зависит от вас», — обратился Байден к сторонникам.

Сообщается, что первая предвыборная встреча Байдена со сторонниками пройдет 29 апреля в Питтсбурге. Там он намерен встретиться с лидерами профсоюзных организаций, а затем совершить поездку по другим штатам, где будут проходить праймериз.

Выдвижение Байдена уже прокомментировал действующий американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter:

«Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо. Я лишь надеюсь, что у тебя хватит ума, как и сомнения, чтобы успешно провести первичную кампанию. Это будет неприятно — тебе придется иметь дело с людьми, располагающими по-настоящему очень безумными и больными идеями. Но если у тебя получится, то увидимся на старте!»

Читайте ранее в этом сюжете: Байден объявит об участии в выборах президента США на следующей неделе