ОДКБ может согласовать предложения Армении по изменению устава организации

Москва, , 00:10 — REGNUM На ближайшей сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет 22 мая в Бишкеке, могут быть согласованы предложения Армении по изменению устава организации. Об этом РБК рассказали дипломаты двух стран — членов организации.

Суть предложенных Арменией поправок в устав заключается в том, чтобы прописать процедуру досрочного прекращения полномочий действующего генерального секретаря — эту должность, как предлагают в Ереване, должен занимать представитель той страны, от которой в порядке ротации он был назначен до истечения трехлетнего мандата.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, повестка дня СМИДа ОДКБ и пакет документов, планируемых к подписанию, в настоящее время формируются.

«Более полную информацию представим ближе к дате проведения мероприятия. По итогам СМИДа проинформируем о принятых решениях», — сказала Захаров.

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После того как, занимавшему с апреля 2017 года пост генсека ОДКБ Юрию Хачатурову власти Армении предъявили обвинение в свержении государственного строя, он был отозван со своего поста. 30 октября вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий, тогда же обязанности главы секретариата были возложены на заместителя генсека Семерикова.

После отзыва Хачатурова Ереван настаивал на том, что его место, до срока истечения мандата Армении, должен занять другой представитель страны. Однако с этим не согласились другие страны, в частности Белоруссия. После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна инициировала внесение изменений в устав ОДКБ, так как в действующей редакции не регулируется случай, когда досрочно отзывается глава организации.

Без реформирования устава Ереван отказывается утверждать нового генсека — представителя Белоруссии (по уставу организации такие решения должны приниматься единогласно всеми участниками ОДКБ).

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