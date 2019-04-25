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Задний привод. Хантсман слез с авианосца и заговорил о диалоге с Россией

Политика

Посол США внезапно вспомнил о встрече войск США и СССР на Эльбе в 1945 году

Задний привод. Хантсман слез с авианосца и заговорил о диалоге с Россией
NASA HQ PHOTO
Джон Хантсман

Вашингтон, 25 апреля 2019, 23:51 — REGNUM  Посол США в России Джон Хантсман записал видеообращение о встрече войск США и СССР на Эльбе в 1945 году, призвав не забывать о важности диалога между Москвой и Вашингтоном даже в условиях напряженности.

Своё видеообращение Хантсман разместил 25 апреля на странице посольства США в Twitter.

По словам Хантсмана, эти солдаты, жмущие руки друг другу на Эльбе в 45-м году, символизируют, что мир безопаснее и стабильнее, если Америка и Россия стараются найти возможность для диалога и дискуссии.

«Не будем забывать об этом сегодня», — заявил посол США в видеообращении.

Напомним, ранее Хантсман нашёл другой символ, в виде двух авианосцев США в Средиземное море, каждый из которых «демонстрирует России, что, если она надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру».

МИД РФ выразил своё сожаление таким поведением американского посла и отметил, что в случае реализации подобных угроз США пожалеют, что не нашли в себе сил для нормального диалога с Россией.

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Российско-американские отношения
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