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Калининград и Псков. Беспилотный разведчик США изучает границы России

Политика

RQ-4B Global Hawk вновь курсировал у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей

Калининград и Псков. Беспилотный разведчик США изучает границы России
U.S. Mil
Беспилотный воздушный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk

Калининград, 25 апреля 2019, 23:30 — REGNUM  Стратегический беспилотный воздушный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk шесть часов вёл разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, сообщают 25 апреля авиационные мониторинговые интернет-ресурсы.

Беспилотный шпион США с бортовым номером 04−2048 и позывным FORTE10 поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия. С 11:35 мск не менее двух раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей от эстонского города Тарту до побережья Финского залива оставаясь в воздушном пространстве Эстонии.

Затем аппарат вёл разведку из воздушного пространства Литвы, не мене 14 раз пролетев вдоль северной границы Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО появляются у западных границ России практически ежедневно.

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