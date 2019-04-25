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Абэ: Встреча Путина и Ким Чен Ына обсуждалась на саммите Япония — ЕС

Политика

Премьер-министр Японии заявил, что вместе с Евросоюзом будет добиваться ядерного разоружения Северной Кореи

Абэ: Встреча Путина и Ким Чен Ына обсуждалась на саммите Япония — ЕС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном

Токио, 25 апреля 2019, 22:53 — REGNUM  На саммите Япония — Евросоюз, прошедшем в Брюсселе, стороны обсуждали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил 25 апреля журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, достигнута договорённость о взаимодействии Японии и Евросоюза в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Напомним, 24 апреля во Владивостоке прошла первая личная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая продолжалась более трёх часов.

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Российско-японские отношения
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