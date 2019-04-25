Постпред Украины: Киев не будет просить Совбез ООН ввести санкции против РФ

Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM Власти Украины в ходе предстоящего заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, созванного по запросу Киева в связи с решением властей Российской Федерации упростить выдачу российских паспортов жителям Донбасса, не намерены просить накладывать санкции на Россию, а хотят лишь реакции международного сообщества. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил журналистам постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Российский лидер, говоря об этом своем указе, пояснил, что у Москвы совершенно нет никакого желания создавать проблему для Киева, но ситуация с правами человека в регионе переходит уже всякие границы.

После этого Украина послала письмо в ООН с просьбой созвать Совета Безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

«Мы далеки от такого запроса, как санкции против России, но, конечно, должно быть как минимум заявление председателя Совбеза или другое заявление Совета, или хотя бы заявление для прессы», — пояснил позицию Киева постпред Ельченко.