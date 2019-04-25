El Mundo: Путин одобрил усилия КНДР по нормализации отношений с США

Пхеньян, , 22:43 — REGNUM «Россия и Северная Корея имеют общую границу. Тем не менее до текущего момента их действующие лидеры никогда не встречались друг с другом. Президент России Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудили отказ от ядерного оружия на Корейском полуострове, двусторонние связи и региональное сотрудничество», — пишет сегодня, 25 апреля, испанское издание El Mundo.

Ким Чен Ын был принят на входе и пожал руку Путину, который на этот раз не прибег к своей обычной непунктуальности и прибыл на место саммита — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский — на 20 минут раньше, отмечает испанское СМИ. Встреча не предусматривала ни подписания документов, ни совместного заявления. Однако для Кремля она стала возможностью продемонстрировать, что он является субъектом международной дипломатии вопреки стараниям Соединенных Штатов изолировать Москву.

В первые минуты беседы российский лидер высоко оценил усилия своего северокорейского коллеги по улучшению отношений с США. Путин также выразил убежденность, что эта встреча послужит нормализации ситуации на Корейском полуострове. Ким Чен Ын, со своей стороны, выказал надежду на то, что его исторический визит в Россию поспособствует укреплению связей с Москвой.

Более сложными вопросами на повестке дня были урегулирование ядерной проблемы на полуострове путем диалога и усилия по уменьшению напряженности между двумя Кореями. Как напоминает El Mundo, встреча с Путиным произошла через несколько месяцев после провала переговоров Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом во Вьетнаме. Тот саммит тоже был историческим, однако завершился внезапно без подписания соглашения. «Теперь пришла очередь Путина попытаться, ведь он не хочет терять свою роль посредника в диалоге с Северной Кореей», — отмечает испанское издание.

Оба лидера назвали существенным обмен мнениями на встрече лицом к лицу, которая длилась почти два часа. Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов подтвердил агентству «Спутник», что возобновление шестисторонних переговоров насчет ядерной программы Пхеньяна фигурировало в повестке русско-корейского саммита во Владивостоке. «Эта тема также была затронута», — заверил дипломат прессу.

«Сближение лидеров двух наций имеет смысл с точки зрения геополитики, — добавляет El Mundo. — Москва с каждым днем все дальше от Запада. Именно поэтому Путин выразил желание, чтобы визит Ким Чен Ына послужил развитию двухсторонних связей».