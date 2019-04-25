Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

Латакия, Сирия, , 22:27 — REGNUM В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, реактивная установка боевиков была уничтожена огнём артиллерии вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, за истекшие сутки подверглись обстрелам боевиков три поселения в провинции Хама, два населенных пункта в провинции Латакия и одно поселение в провинции Алеппо.

Напомним, территории перечисленных сирийских провинций примыкают к зоне «Идлиб», в которой скопилось большое количество непримиримых боевиков.

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