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Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

Политика

Артиллерия сирийской армии уничтожила реактивную установку залпового огня

Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
Gianfranco Gazzetti
Латакия. 2006

Латакия, Сирия, 25 апреля 2019, 22:27 — REGNUM  В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По информации российского Центра, реактивная установка боевиков была уничтожена огнём артиллерии вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, за истекшие сутки подверглись обстрелам боевиков три поселения в провинции Хама, два населенных пункта в провинции Латакия и одно поселение в провинции Алеппо.

Напомним, территории перечисленных сирийских провинций примыкают к зоне «Идлиб», в которой скопилось большое количество непримиримых боевиков.

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Война в Сирии
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