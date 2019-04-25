В свердловском Среднеуральске избран новый мэр

Среднеуральск, Свердловская область, , 22:18 — REGNUM В свердловском городе Среднеуральске 25 апреля был избран новый мэр. Этот пост занял соучредитель АО «Среднеуральское строительное управление» Андрей Зашляпин.

Депутаты городской думы проголосовали за него единогласно. Всего в конкурсе участвовали десять человек. Но до второго этапа дошли шестеро, которые и представили членам конкурсной комиссии свои программы по развитию города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Среднеуральска Владислав Козлов покинул должность в конце декабря. Он возглавлял город с сентября 2016 года. Одной из причин добровольной отставки стали непростые отношения с некоторыми депутатами городской думы.

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