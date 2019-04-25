Макрон отказался говорить о выдвижении на второй президентский срок

Париж, , 22:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Париже отказался комментировать возможность выдвижения своей кандидатуры на второй срок.

По словам главы государства, на сегодняшний день его «не интересуют следующие выборы».

«Я хотел бы успешно завершить текущий президентский срок. А для этого я должен принимать на себя ответственность за принятие решений, которые могут быть трудными и непопулярными», — сказал Макрон.

В ходе пресс-конференции президент Франции подводил итоги национальных дебатов, которые проходили по его инициативе с января по март текущего года и были посвящены акциям протеста «жёлтых жилетов».

Напомним, Эммануэль Макрон занимает должность президента Франции с мая 2017 года. Следующие президентские выборы в стране должны состояться в 2022 году.