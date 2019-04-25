Призыв Пашиняна: Мир должен отреагировать на слова Эрдогана

Ереван, , 22:17 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, сделанное тем 24 апреля, назвав его «новым уровнем отрицания» и «риторикой крайней ненависти».

«Называть все армянское население Османской империи, осужденное на массовые убийства и марши смерти, «армянскими бандами и их сторонниками», охарактеризовать убийство 1,5 миллиона как «наиболее разумное действие» — это не только новый уровень отрицания, но и оправдание истребления целой нации», — написал Пашинян в своем микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1121139581355724800

Вчера на конференции, посвященной турецким архивам, президент Турции заявил: «Депортация и резня — это разные явления, депортация армянских банд и их сторонников, истреблявших мусульманское население Восточной Анатолии: женщин, детей и стариков, была самым разумным решением, принятым в то время».

Более того, Эрдоган призвал Армению открыть свои архивы, утверждая, что архивы Турции полностью открыты для поставивших цель найти истину и что им скрывать нечего.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что заявление президента Эрдогана, особенно в день памяти жертв Геноцида армян, является крайне оскорбительным. Пашинян призвал международное сообщество отреагировать на риторику отрицания Турции.

«Подобное заявление, сделанное 24 апреля, является оскорблением не только для армянского народа, но и для всего человечества, риторикой крайней ненависти лично со стороны Эрдогана. Мир должен отреагировать», — добавил Пашинян.

Отметим, что президент Турции наряду с этими резкими заявлениями вчера направил послание местоблюстителю Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну, выразив свои глубокие соболезнования «потомкам османских армян, погибших в суровых условиях Первой мировой войны».

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