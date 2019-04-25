Глава Хакасии Валентин Коновалов утвердил надбавку в 400% к своему окладу

Абакан, , 21:43 — REGNUM Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил четырёхкратную надбавку к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда». Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.

Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства следующий абзац:

«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».

В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.

Ранее в соответствии с законом «О государственных должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия» надбавка к должностному окладу за особые условия труда в устанавливалась только в размере до 100% должностного оклада в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года избранный губернатором от КПРФ Валентин Коновалов уже оказывался в центре скандала, связанного с дополнительными выплатами высокопоставленным чиновникам. Премии по 200−400 тысяч рублей получили 12 человек: заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова. Особое возмущение местных СМИ вызвало премирование постоянного представителя Хакасии в Москве Юлии Исмагиловой, которая проработала в своей должности менее месяца.