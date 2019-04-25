Москва, , 21:21 — REGNUM Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) неоднократно фиксировали попытки вмешательства во внутренние дела государства со стороны Великобритании и США. Информация об этом сообщается в официальном пресс-релизе. Согласно опубликованной информации, западные политтехнологи на протяжении двух лет пытались оказывать влияние на Судан через СМИ. Западных специалистов интересовали протестные настроения в государстве, которые можно было бы взять под свой контроль для дальнейшего воздействия.

Из пресс-релиза стало известно, что специалисты фонда предсказали гиперинфляцию задолго до кризиса. Свергнутого президента Омара аль-Башира и членов правительства также ставили в известность о надвигающихся проблемах. Однако власти проигнорировали важную информацию. Именно поэтому в стране произошла смена власти. Последующие консультации фонда по бескровной передаче власти позволили избежать массовых жертв в Судане, отмечается в документе. Сотрудники организации продолжают оказывать поддержку африканскому государству, пытаясь не допустить ухудшения политической ситуации.

Некоторые СМИ связывают деятельность политтехнологов ФЗНЦ с имением Евгения Пригожина, однако указанная информация не нашла подтверждения в фонде. Напомним, ранее британское информационное агентство BBC выпустило материал о влиянии бизнесмена Евгения Пригожина на Мадагаскаре. Статья в зарубежном издании вышла после того, как ФАН обнародовал сведения о работе в этой стране спецслужб и политтехнологов из Соединенных Штатов Америки.

Согласно данным экспертов, на текущий момент в Судане сохраняется угроза гражданской войны с последующим риском возникновения террористических группировок. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призывает иностранные СМИ проверять информацию и не распространять ложь и вбросы, чтобы спасти Судан от кровопролитной войны. Также фонд консультирует различные стороны политического кризиса, чтобы избежать недопонимания. Александр Малькевич также сообщил о том, что за последние 10 лет США вмешивались в политические процессы более чем 80 государств, причем в период с 2017 по 2019 год — в 26 странах.