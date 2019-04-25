Никола Стерджен инициирует второй референдум в Шотландии

Лондон, , 21:16 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен снова «задала жару» Лондону импульсом к проведению второго референдума о независимости до мая 2021 года. «Выбор будет между Брекситом и будущим шотландцев в качестве независимой европейской нации», — подчеркнула лидер Шотландской национальной партии (SNP), выступая перед парламентом. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Стерджен основывалась на аргументе, что независимость является единственным способом для Шотландии остаться в составе ЕС и избежать того ущерба, который может ей нанести Брексит. Ранее большая часть шотландцев проголосовала за членство в Евросоюзе (62% против 38%). Первый министр рассчитывает, что ей удастся воспользоваться «европеистским» большинством в шотландском парламенте, чтобы подготовить закон о новом референдуме до конца года и провести новый плебисцит до истечения полномочий действующих депутатов.

Однако перед главой сторонников независимости стоят серьезные препятствия: лишь меньшинство шотландцев хочет референдума до того, как истечет двухлетний период, поскольку пока сохраняется воздействие голосования 2014 года, которое завершилось решением остаться в составе Соединенного Королевства. Разрыв тогда составил одиннадцать процентов: 55% были за Британию, 44% — за независимость.

Хотя парламент Шотландии в этом году одобрил закон, оговаривающий правила и принципы проведения нового референдума, сама Стерджен признает, что еще потребуется соглашение с британским правительством — подобное тому, которое заключили в свое время Дэвид Кэмерон и Алекс Салмонд, иначе плебисцит не состоится. При этом лидер сторонников независимости прогнозирует, что если Лондон решит отказать ей наотрез, возникнет «неприемлемая» ситуация, и правительство протянет недолго.

Представитель Downing Street в ответ заявил, что власти Великобритании в этот раз откажутся издать распоряжение (в соответствии с 50-й статьей акта о передаче властных полномочий Шотландии), позволяющее проведение нового референдума: «Как мы уже ясно сказали, Шотландия получила референдум о независимости в 2014 году и уверенно проголосовала в пользу пребывания в составе Соединенного Королевства. Это решение должно уважаться. Наша позиция не изменилась».

«Эффектная подача» Стерджен произошла за несколько дней до весенней конференции партии SNP и имела под собой четкое намерение угодить ее избирателям, которые как раз «разогревают моторы» перед демонстрацией в поддержку независимости в Глазго 4 мая. Политические аналитики восприняли скептически заглядывание в будущее главы сепаратистов, припомнив, как до этого она угрожала референдумом между 2018 и 2019 годами, до осуществления Брексита.