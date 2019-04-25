Бастрыкин: Террористическая активность смещается с Ближнего Востока в Азию

Москва, , 20:59 — REGNUM Теракты на Шри-Ланке свидетельствуют о перемещении террористической активности с Ближнего Востока в азиатские страны. Об этом заявил глава Следственого комитета России Александр Бастрыкин, выступая 25 апреля с лекцией перед студентами МГИМО.

«Сейчас наблюдается тенденция смещения точек активности международных экстремистских и террористических организаций с Ближнего Востока на Среднеазиатское и Азиатско-Тихоокеанское направления», — приводит его слова пресс-служба Следственного комитета.

Бастрыкин отметил, что «трагическим примером и подтверждением данного факта является серия терактов на Шри­-Ланке, унёсших несколько сотен жизней».

В ходе выступления глава СК также заявил, что расследование преступлений экстремистской и террористической направленности по-прежнему остается приоритетной задачей ведомства. По его словам, для успешной работы на данном направлении необходима координация усилий с нашими зарубежными коллегами.

Напомним, 21 апреля, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и отелях, в которых останавливаются иностранные туристы. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).