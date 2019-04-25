Покупка истребителей F-35 снижает боеспособность ВС Норвегии

Осло, , 20:27 — REGNUM Общеизвестно, что Норвегия приняла решение о выделении огромных средств на закупку американских истребителей пятого поколения F-35 производства компании «Локхид Мартин». Речь идет о закупке 52 данных боевых машин. ВВС Норвегии уже получили девять F-35 по средней цене 1,375 миллиарда норвежских крон (примерно 160 миллионов долларов) за единицу, а еще семь самолетов всё еще находятся в США и проходят испытания.

Норвежская газета Bergens Tidende сообщила, что общий размер расходов на приобретение истребителей F-35 превысит предварительный расчет по данному проекту на 16 миллиардов норвежских крон (почти 1,9 миллиарда долларов). В 2012 году эта сумма составляла 81,6 миллиардов норвежских крон, а сейчас — 97,6 миллиардов норвежских крон.

Издание пишет, что ряд норвежских парламентариев, военных и экспертов опасаются, что повышение затрат по этой статье непреднамеренно повредит другим подразделениям норвежских вооруженных сил. Они считают, что минобороны страны будет вынужден ежегодно тратить из своего бюджета по программе F-35 дополнительно 2 миллиарда норвежских крон (230 миллионов долларов) в ущерб финансированию других подразделений ВС Норвегии. Недостаток финансирования приведет в целом к снижению уровня обороноспособности страны.

По мнению ряда российских военных экспертов, закупка союзниками США продукции американского ВПК на огромные суммы является своего рода данью за стратегический союз с Вашингтоном.