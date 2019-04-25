США готовы предоставить свой ядерный зонтик не только странам НАТО

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM На днях состоялось выступление помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвида Дж. Трахтенберга в Brookings Institution в Вашингтоне.

По мнению представителя Пентагона, важным аспектом стратегии использования ядерного оружия для США является сдерживание таких противников, как Россия и Китай. В связи с этим администрация президента Дональда Трампа, как и предыдущие администрации, отказалась от обещания не использовать ядерное оружие первыми.

Он также отметил, что США координируют развертывание своего ядерного оружия с Францией и Британией, которые также им обладают.

Дэвид Дж. Трахтенберг напомнил, что в военном бюджете США на 2020 финансовый года на модернизацию ядерной триады, обмен ядерной стратегией и потенциалом ядерного развертывания с партнерами по НАТО и передовое развертывание ядерного оружия США в Европе планируется выделить 25 миллиардов долларов.

Интерес представляет заявление военного чиновника о том, что «союзники и партнеры (США) по всему миру должны чувствовать себя комфортно, т.к. у США есть и воля, и средства, чтобы использовать свое ядерное оружие, если это необходимо». Таким образом речь идет о применении Соединенными Штатами ядерного оружия не только для защиты страны — члена НАТО.

Дэвид Дж. Трахтенберг также подчеркнул, что «во всём Индо-Тихоокеанском регионе США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, которые чувствуют угрозу со стороны всё более воинственного Китая». Представитель Пентагона добавил, что на протяжении последних 10 лет Соединенные Штаты проводят очень активные дискуссии относительно обязательств США в этом регионе, включая расширение зоны своего ядерного зонтика.