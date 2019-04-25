Власти Шри-Ланки уточнили данные о погибших при взрывах

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:13 — REGNUM Жертвами терактов на Шри-Ланке 21 апреля, по уточнённым данные, стали 253 человека. Об этом 25 апреля сообщает Sky News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее, напомним, в правоохранительных органах Шри-Ланки заявляли, что в результате взрывов погибли в общей сложности 359 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях, где проходили пасхальные богослужения. Также взрывы прогремели в отелях класса «люкс», в которых останавливаются иностранные туристы.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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