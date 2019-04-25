Четверг, 25 Апреля 2019 года
21:49:22 МСК

Власти Шри-Ланки уточнили данные о погибших при взрывах

Политика

Жертвами взрывов стали 253 человека, а не 359, как сообщалось ранее

Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 апреля 2019, 20:13 — REGNUM  Жертвами терактов на Шри-Ланке 21 апреля, по уточнённым данные, стали 253 человека. Об этом 25 апреля сообщает Sky News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее, напомним, в правоохранительных органах Шри-Ланки заявляли, что в результате взрывов погибли в общей сложности 359 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях, где проходили пасхальные богослужения. Также взрывы прогремели в отелях класса «люкс», в которых останавливаются иностранные туристы.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: На Шри-Ланке в связи с терактами задержаны более 60 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить