Военные в Судане согласились отдать исполнительную власть гражданским силам

Хартум, , 19:57 — REGNUM Переходный военный совет Судана готов передать всю полноту исполнительной власти в руки гражданских сил, однако намерен сохранить за собой решение вопросов, связанных с суверенитетом страны. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на официального представителя военного совета Шамсэддина Кабаши.

«Военный совет сохранит за собой только вопросы, связанные с суверенитетом страны. Все остальное, что касается правительства и всех министерств, вся исполнительная власть полностью перейдет гражданским структурам», — сказал Кабаши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Судане военные на фоне многомесячных протестов оппозиции свергли президента страны Омара аль-Башира, который руководил Суданом 30 лет.

Власть в стране взял переходный военный совет, который заявил, что в течение двух лет передаст управление страной в руки избранных властей. Однако оппозиционные силы не согласились с диктатурой военных, продолжили протесты и потребовали немедленной передачи власти в руки гражданских структур.