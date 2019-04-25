Защитники русского языка на Украине не всегда являются сторонниками РФ

Киев, , 19:32 — REGNUM Верховная рада раскалывает Украину по языковому признаку, приняв законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Вы раскалываете страну, потому что русскоязычные патриоты скажут: «Нас тут не уважают, нам хотят опять навязать, нам запрещают. Тогда куда мы повернемся? Мы повернемся не на Киев, а повернемся в другую сторону». Как вы этого не понимаете? Близорукие догматики, вы не понимаете, какой вносите раскол в страну. Этим вы можете уничтожить нашу русскоязычную и украиноязычную Украину», — сказал Карасев, обращаясь к депутатам Рады.

Он напомнил, что в русскоязычные граждане Украины часто «являются украинскими патриотами». При этом защитники русского языка на Украине совсем не являются сторонниками России.

«Вера, армия, язык» не прошли. Как раз это только раскалывало. Только в одной области президент получил большинство голосов. Есть такое понятие «русскоязычный украинский патриот». Русскоязычные жители — это не пророссийские граждане, как тут многие говорят. И те, которые выступают за русский язык — это не пророссийские люди. Мы можем даже с русским языком идти на Москву, потому что мы можем говорить о нашем демократическом содержании в русском языке», — добавил Карасев.

Политолог напомнил, что киевляне массово учат польский язык, потому что в Польше есть экономика и работа для них.

«Почему в семьях Киева изучают польский язык? Потому что там экономика. Если в Украине будет экономика, то будут и украинский язык тут изучать. А пока изучают польский язык. Украина всегда объединяется на правовых демократических институтах. Кто выбрал сегодня нового президента, посмотрите по регионам», — сказал Карасев.

«Ирландия всегда выступала против Англии, но там английский язык — национальный, государственный язык. Проблема не в языке, проблема в экономике, в нормальной жизни, в демократических процедурах и гражданских правах», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня парламент Украины принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подпишет языковой закон, как только документ поступит к нему.

При этом он подчеркнул важность уважения к гражданам, которые разговаривают на русском и других языках.

«Это европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает. Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, выучил его уже в зрелом возрасте», — рассказал Порошенко.

Он сообщил, что из документа убрали «карательные инспекции».

«Из него убрали и карательные инспекции, и структуры, которые бы могли давить на бизнес. Текст стал гармоничным и сбалансированным», — пояснил Порошенко.