Никонов: Лидеров Украины покинуло чувство самосохранения

Москва, , 19:30 — REGNUM Решение об исключительном использовании украинского языка во всех сферах противоречит нормам права и правозащитным декларациям Европейского союза, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Делать государственным один язык, когда в стране как минимум половина людей считает родным другой язык, — это вносить непреодолимый раскол в самые глубинные основы общества. Похоже, лидеров украинского государства покинуло чувство самосохранения», — написал Никонов в Facebook.

Он также подчеркнул, что «подобное решение полностью противоречит нормам права и правозащитным декларациям Европейского союза, Совета Европы, всего цивилизованного мира».

Как сообщило ранее ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка. Действие норм не распространяется на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов.

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