Население Украины отвлекли от насущных проблем «законом о языке»

Киев, , 19:22 — REGNUM Украина станет Сингапуром, а через пять лет украинцы будут жить, как в США. Таким образом 25 апреля иронизирует украинский политолог Юрий Романенко, комментируя в Фейсбуке принятие Радой закона №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«278 голосов за языковой закон! Ура-а-а-а-а! Теперь Украина станет Сингапуром! Через пять лет будем жить, как в США», — отметил Романенко.

По его словам, власти «обдирают» граждан Украины под вопли о защите украинского или русского языка.

«Языковой вопрос, или «мовне питання», давно стал инструментом управления народом, который обдирают как липку под аккомпанемент воплей о защите украинского или русского языка. Объясняю, как глубинное государство яростно сопротивляется любым переменам, которые ставят под вопрос его существование. Неожиданная победа Владимира Зеленского заставила ворюг и прохиндеев напрячься. И они напряглись», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Зеленского отметила, что закон о функционировании украинского языка принят без достаточно широкого обсуждения с общественностью. По словам Зеленского, Украине нужно принимать законы, которые объединяют людей.

«Перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, которые мы сможем преодолеть только вместе. Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция — это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот. Украинский язык — единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет», — считает Зеленский.

При этом он признает, что государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его употребления.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения. Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — считает Зеленский.